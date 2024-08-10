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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле жилого района Горловки пострадали 14 человек

Мэр Горловки Приходько: при обстреле жилого района пострадали 14 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 14 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

«Мирный жилой массив. Прицельный удар ВCУ. 14 раненых», — написал Приходько.

Удар пришелся по жилому массиву «Солнечный», сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Среди пострадавших — восемь женщин.

Кроме того, ВСУ атаковали торговый дом в центре Горловки и два частных дома, добавили в СЦКК.

В конце июля украинские военные ударили по трамваю в Горловке с помощью беспилотника. В связи с атакой украинского дрона на трамвайный вагон было временно прекращено движение трамваев в микрорайон Квартал 245 и в поселок Шахты им. В.И. Ленина. В результате удара пострадала одна женщина, которая работала вагоновожатой.

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