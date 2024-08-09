Как выглядит собранная для жителей Курской области помощь. Фотографии

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В Курске власти открыли склад, куда привозят помощь из других регионов, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, туда Ростов-на-Дону передал 1 тыс. продуктовых наборов, Белгородская область — 3,6 тыс. продуктовых и 200 санитарных наборов. Также на склад поступило более 100 т продуктов. Среди помощи также есть генераторы, бутилированная вода и лекарства.