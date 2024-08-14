Экс-начальнику службы утилизации Минобороны смягчили обвинение

Тимофеева задержали в августе 2023 года. По версии следствия, он допустил к демилитаризации боевой техники компанию, не имеющую соответствующей лицензии, а от другой фирмы получил около 3 млн руб. за общее покровительство

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Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева вернулось в военный следственный орган на доследование. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, из обвинения офицера следователи убрали злоупотребление должностными полномочиями, оставив за полковником в этой части право на реабилитацию. Эту информацию подтвердил РБК источник знакомый с ситуацией.

«Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию в связи с прекращением уголовного преследования по этой статье», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем уголовное преследование Тимофеева по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) продолжается, в настоящее время он со своей защитой знакомится с материалами дела, состоящего из 129 томов, добавил источник. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года, позже его отправили под стражу. По данным следователей, с 2014 по 2022 год он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники ООО «Майгеорезервы», которое не имело разрешительной лицензии на такие услуги. В период с 2020 по 2021 год через посредника полковник получил особо крупную взятку (в размере почти 3 млн руб.) за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшегося демилитаризацией военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в разных регионах России. В конце июля дело экс-начальника службы утилизации в Минобороны передали в прокуратуру.

Как писал «Коммерсантъ», Тимофеев вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой оговора со стороны бывшего директора СВТ Дмитрия Терентьева, работой компании которого полковник был недоволен. Кроме Тимофеева к уголовной ответственности привлекли и гендиректора «Майгеорезервов» Игоря Фомичева. Терентьев, оформивший явку с повинной, в которой заявил о даче взятки Тимофееву, находится под следствием по делу о незаконном предпринимательстве.