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Экс-начальнику службы утилизации Минобороны смягчили обвинение

Тимофеева задержали в августе 2023 года. По версии следствия, он допустил к демилитаризации боевой техники компанию, не имеющую соответствующей лицензии, а от другой фирмы получил около 3 млн руб. за общее покровительство
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева вернулось в военный следственный орган на доследование. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, из обвинения офицера следователи убрали злоупотребление должностными полномочиями, оставив за полковником в этой части право на реабилитацию. Эту информацию подтвердил РБК источник знакомый с ситуацией.

«Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию в связи с прекращением уголовного преследования по этой статье», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем уголовное преследование Тимофеева по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) продолжается, в настоящее время он со своей защитой знакомится с материалами дела, состоящего из 129 томов, добавил источник. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дело экс-начальника службы утилизации в Минобороны передали в прокуратуру
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года, позже его отправили под стражу. По данным следователей, с 2014 по 2022 год он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники ООО «Майгеорезервы», которое не имело разрешительной лицензии на такие услуги. В период с 2020 по 2021 год через посредника полковник получил особо крупную взятку (в размере почти 3 млн руб.) за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшегося демилитаризацией военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в разных регионах России. В конце июля дело экс-начальника службы утилизации в Минобороны передали в прокуратуру.

Как писал «Коммерсантъ», Тимофеев вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой оговора со стороны бывшего директора СВТ Дмитрия Терентьева, работой компании которого полковник был недоволен. Кроме Тимофеева к уголовной ответственности привлекли и гендиректора «Майгеорезервов» Игоря Фомичева. Терентьев, оформивший явку с повинной, в которой заявил о даче взятки Тимофееву, находится под следствием по делу о незаконном предпринимательстве.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Степанова Елена Степанова
Минобороны утилизация бронетехника взятка доследование
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