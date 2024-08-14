МЧС назвало фейком информацию о полете Ил-76 над Запорожской областью

Самолёт МЧС России Ил-76 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Информация о том, что самолет МЧС России пропал на территории Запорожской области, является недостоверной, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство приложило к посту скриншот публикации «украинского информационного ресурса», согласно которому российский Ил-76 пролетел над Запорожской областью. Неназванный ресурс ссылается на данные Flightradar. «Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным Flightradar, самолет пролетел мимо Донецка, достиг границы ДНР и Запорожской области, пропал, а появился уже над Московской областью. Самолет летел из Волгограда в Санкт-Петербург.

Украина закрыла воздушное пространство в феврале 2024 года, объявило госпредприятие по обслуживанию воздушного пространства «Украэрорух».