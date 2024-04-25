МЧС: данных о загоревшемся в небе над Иваново самолете не поступало

В МЧС опровергли информацию о загоревшемся в небе над Иваново самолете

Иваново (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Информации и о том, что в небе над Иваново загорелся самолет, в главное управление МЧС по региону не поступало.

«Происшествий с самолетом не было», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее ряд региональных СМИ, в частности портал IvanovoNews, сообщили, что около 9:50 мск 25 апреля на въезде в Иваново в небе заметили самолет и клубы дыма. Недалеко от места происшествия расположен военный аэродром, где проходят учебно-тренировочные полеты.

В начале декабря 2023 года через несколько минут после взлета загорелся двигатель грузового самолета Ту-204м в Бурятии. Он следовал из Улан-Удэ в Чжанчжоу. Пилоты сбросили топливо и совершили успешную посадку в аэропорту Байкал, никто не пострадал.