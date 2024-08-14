Покинувшие Курскую область россияне рассказали СК о жестокости ВСУ
Россияне, которые жили в Курской области до нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, рассказали Следственному комитету о том, как им пришлось покинуть свои дома. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе c детьми, опасаясь за свои жизни», — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства беседуют с местными жителями в рамках расследования уголовного дела о преступлениях ВСУ в Курской области.
Бои с украинскими военными в приграничных районах Курской области длятся с 6 августа. В тот же день председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на регион.
В итоге были возбуждены дела по нескольким статьям: о теракте, убийстве, незаконном использовании оружия, взрывчатки, крупнокалиберного огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия в отношении представителей власти.
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