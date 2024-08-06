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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил завести дело после атаки ВСУ на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По какой именно статье будет заведено дело, он не уточнил.

Глава СК дал такое поручение временно исполняющему должность заместителя председателя ведомства, руководителя Главного военного следственного управления Константину Корпусову.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. <...> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

Минобороны заявило об отступлении украинской ДРГ у границ Курской области
Политика

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Украины. Утром группа примерно из 300 украинских военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ предприняла попытку прорыва на территорию России у курской границы.

Бои шли на границе Курской области, в Суджанском и Кореневском районах, уточнил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В итоге около 19:00 российское Минобороны отчиталось об отступлении украинских диверсантов.

Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских беспилотников. В результате погибли три человека, еще 18 пострадали.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело Курская область ВСУ
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