Бастрыкин поручил завести дело после атаки ВСУ на Курскую область

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По какой именно статье будет заведено дело, он не уточнил.

Глава СК дал такое поручение временно исполняющему должность заместителя председателя ведомства, руководителя Главного военного следственного управления Константину Корпусову.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. <...> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Украины. Утром группа примерно из 300 украинских военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ предприняла попытку прорыва на территорию России у курской границы.

Бои шли на границе Курской области, в Суджанском и Кореневском районах, уточнил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В итоге около 19:00 российское Минобороны отчиталось об отступлении украинских диверсантов.

Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских беспилотников. В результате погибли три человека, еще 18 пострадали.