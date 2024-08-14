«РИА Новости» узнало о группе солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

В Суджанском районе Курской области российские военные взяли в плен группу украинских солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев», — сказал представитель силового ведомства. Военных взяли в плен недалеко от села Малая Локня, уточнил он.

Ранее 12 августа агентство сообщало о попавшей в плен под селом Мартыновка в Суджанском районе Курской области штурмовой группе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Следственный комитет (СК) установил, что эта бригада участвовала в атаке на Курскую область.

В Курской области ввели режим ЧС федерального значения. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. По данным Минобороны России, за время боев украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка и пусковую установку реактивной системы залпового огня.