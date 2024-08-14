На востоке Крыма произошла авария на газопроводе
Жители поселка Ленино остались без газа из-за повреждения газопровода на востоке Крыма, сообщило предприятие «Крымгазсети».
«В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино», — уточнили в компании. В результате повреждения газопровода без газа остались 618 человек.
Причины аварии уточняются, на месте ведутся восстановительные работы. Их пообещали закончить до конца дня.
В ночь на 6 июля на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой возник пожар, его локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. На тушение пожара отправили дополнительную группировку сил и технических средств, ликвидацией огня занимались 90 спасателей при поддержке 26 единиц техники.
Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной аварию на газопроводе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что она носит технический характер, и исключил диверсию. Потушить пожар удалось лишь на следующий день.
Минэк поддержал введение минимальной доли электромобилей в таксопарках
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС
Силуанов: Минфин и ЦБ перешли к обсуждению создания криптобирж
Семь трендов, которые определят рынок вина в будущем
Росреестр зафиксировал рекорд по выдаче ипотеки в Москве
Ученые выяснили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов