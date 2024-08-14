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Общество ,  
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На востоке Крыма произошла авария на газопроводе

В результате повреждения газопровода в Крыму без газа остались 618 человек
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители поселка Ленино остались без газа из-за повреждения газопровода на востоке Крыма, сообщило предприятие «Крымгазсети».

«В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино», — уточнили в компании. В результате повреждения газопровода без газа остались 618 человек.

Причины аварии уточняются, на месте ведутся восстановительные работы. Их пообещали закончить до конца дня.

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Фото:Megapolisonline / Telegram

В ночь на 6 июля на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой возник пожар, его локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. На тушение пожара отправили дополнительную группировку сил и технических средств, ликвидацией огня занимались 90 спасателей при поддержке 26 единиц техники.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной аварию на газопроводе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что она носит технический характер, и исключил диверсию. Потушить пожар удалось лишь на следующий день.

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