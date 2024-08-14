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Общество ,  
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В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный треугольник»

Фото: Megapolisonline / Telegram
Фото: Megapolisonline / Telegram

В Адмиралтейском районе Петербурга загорелся гараж на территории завода «Красный треугольник», сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь распространился по площади 150 кв. м. Пожар потушили за час, на месте работали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Возгорание возникло по адресу наб. Обводного канала, д. 134А, корп. 12. Объект находится на территории предприятия «Красный треугольник», на котором выпускают резиновые изделия. В частности, там производят конвейерные ленты.

Всего промышленный комплекс включает в себя 150 корпусов. Часть объектов находится в городской собственности, в остальных открыты мастерские, офисы, студии. «Красный треугольник» построили в 1860 году.

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8 августа на территории завода произошло обрушение перехода между корпусами. Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку, в ходе которой ведомство планирует установить собственника перехода, а также оценить исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.

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