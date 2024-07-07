МЧС: возникший после аварии под Алуштой пожар локализовали на 1,5 тыс. кв. м

Возникший после аварии на газопроводе под Алуштой пожар локализовали

Пожар, возникший после аварии на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой, локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

На тушение пожара отправили дополнительную группировку сил и технических средств, заявили в ведомстве. Огонь тушат 90 спасателей при поддержке 26 единиц техники. Площадь тушения условно разделили на два участка.

Пожар в селе Виноградное в 2 км к юго-западу от Алушты произошел в ночь на 6 июля. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной аварию на газопроводе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что она носит технический характер и исключил диверсию.

В МЧС рассказали, что в Виноградном разгерметизировался подвесной мост газовой трубы. Огонь перекинулся на лесной массив, однако угрозы для самого села нет, заверили в ведомстве.

В Алуште, Виноградном и еще 13 близлежащих населенных пунктах временно отключили газоснабжение из-за аварии.