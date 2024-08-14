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Военная операция на Украине ,  
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Власти заверили, что контролируют Беловский район Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Власти и вооруженные силы контролируют ситуацию на территории Беловского района Курской области, сообщил ТАСС глава района Николай Волобуев.

По его словам, «никакой паники нет». «Органы муниципальной власти работают для обеспечения жизнедеятельности района», — добавил он.

Утром 12 августа Волобуев назвал ситуацию в районе «очень напряженной» и призвал жителей уехать. Вечером того же дня власти заявили о контроле ситуации в районе.

Беловский район соседствует с Суджанским, где более недели назад ВСУ прорвали границу, а также с Краснояружским районом Белгородской области, где также решили вывезти жителей из-за активности ВСУ у границы.

Глава Беловского района Курской области призвал жителей уехать
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. При атаке на регион погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей, сообщил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

Украина называла целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

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