Ермак обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в зоне боев
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил находящемуся в Киеве помощнику госсекретаря США по делам Европы Джеймсу О'Брайену о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили текущую ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США», — говорится в публикации. Ермак также поблагодарил американские власти за помощь, в том числе в сфере обороны, и подчеркнул роль усиления санкционного давления на Россию.
Москва осуждает поддержку Киева и считает незаконными антироссийские санкции.
Накануне о визите О'Брайена в Киев сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, поездка показывает, что поддержка Киева Вашингтоном «не ослабевает». Ранее в украинскую столицу прибыли сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.
С утра 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими военными. В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин исключил переговоры с теми, кто, по его словам, наносит удары по мирному населению.
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