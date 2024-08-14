Ермак обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в зоне боев

Андрей Ермак (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA / ТАСС)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил находящемуся в Киеве помощнику госсекретаря США по делам Европы Джеймсу О'Брайену о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили текущую ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США», — говорится в публикации. Ермак также поблагодарил американские власти за помощь, в том числе в сфере обороны, и подчеркнул роль усиления санкционного давления на Россию.

Москва осуждает поддержку Киева и считает незаконными антироссийские санкции.

Накануне о визите О'Брайена в Киев сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, поездка показывает, что поддержка Киева Вашингтоном «не ослабевает». Ранее в украинскую столицу прибыли сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

С утра 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими военными. В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин исключил переговоры с теми, кто, по его словам, наносит удары по мирному населению.