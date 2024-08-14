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Военная операция на Украине ,  
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В Киев вслед за сенаторами приехал помощник госсекретаря США

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Военная операция на Украине

На Украину прибыл помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен, сообщила американский посол Бриджит Бринк в социальной сети X.

«Тепло приветствуем на Украине помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О'Брайена!» — написала Бринк.

По словам дипломата, присутствие помощника госсекретаря на Украине показывает что поддержка страны Соединенными Штатами «не ослабевает».

Бринк добавила, что в ходе встречи с госсекретарем обсуждалась дальнейшая поддержка безопасности и экономики Украины, а также ее стремление вступить в НАТО.

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О&#39;Брайен

12 августа в Киев прибыли сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, которые провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Чиновник попросил у них дополнительные поставки ПВО и поднял вопрос о замороженных российских активах, которые нужно «полностью конфисковать и направить средства на неотложные нужды Украины» и ее восстановление.

Также он призвал американский бизнес инвестировать «в приоритетные отрасли» украинской экономики и поблагодарил США за помощь в восстановлении энергетики страны.

В июле в Вашингтоне прошел трехдневный 75-й саммит НАТО. Украина рассчитывала, что на этом саммите ее пригласят в альянс, но руководство НАТО подчеркивает, что до тех пор, пока она не одержит победу над Россией, речи о вступлении быть не может. Москва вытсупает против членства Киева в блоке.

В конце июля в Госдепе сообщили о планах НАТО разработать новую стратегию по России. Об этом заявил на слушаниях в сенате О'Брайен.

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