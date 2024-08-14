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Ракова заявила о более чем 1 тыс. заявок на премию для молодых ученых

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Завершилась кампания по сбору заявок от молодых ученых на ежегодную премию правительства Москвы. На этот раз комиссия получила свыше 1 тыс. заявок, что почти на треть больше, чем пять лет назад. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых. Уже в школе молодые люди могут делать первые шаги в науке и получать актуальные знания благодаря современному лабораторному оборудованию, — добавила вице-мэр Ракова. — Это позволяет юным специалистам воплотить свои разработки в жизнь, а результаты их изобретений используются по всей стране и даже за ее пределами».

Задача премии состоит в том, чтобы поддержать наиболее интересные проекты молодых ученых из Москвы, всего за годы проведения премии столичное правительство получило около 8 тыс. заявок, а суммарный объем грантов составил более 600 млн руб.

Подать заявку можно было на одну из 22 номинаций, которые в свою очередь объединены в два направления по 11 в каждом — научные исследования и научные разработки. По данным столичных властей, в направлении исследований больше всего заявок получено «Медицинские науки», «Физика и астрономия», а также «Химия и науки о материалах». В направлении же разработок топ-3 заняли «Передовые промышленные технологии», «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы» и «Авиационная и космическая техника».

В ближайшие месяцы все заявки детально изучит комиссия в составе экспертов из РАН и совета по науке при департаменте образования Москвы. Награждение победителей пройдет в начале 2025 года и будет приурочено ко Дню российской науки (отмечается ежегодно 8 февраля).

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Москва ученые наука премия Анастасия Ракова
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