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Военная операция на Украине ,  
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В Сербии заявили о возможности заключения мира по Украине в 2022 году

Вице-премьер Сербии Вулин: мир по Украине могли заключить весной 2022 года
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Военная операция на Украине

Стороны конфликта на Украине могли заключить мир весной 2022 года на переговорах в Стамбуле, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Однако, по мнению Вулина, мирным договоренностям между Москвой и Киевом препятствовали западные страны.

«Решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — заявил замглавы правительства Сербии.

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Через месяц после начала Россией военной операции на Украине в Турции начались очные переговоры между представителями Москвы и Киева. Стороны работали над предварительными условиями мирного урегулирования конфликта.

Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что представители двух стран достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Переговоры были прекращены в мае, Россия и Украина обвиняли в их срыве друг друга. Впоследствии президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила документ «на свалку истории».

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Теги
Военная операция на Украине мирные переговоры Сербия
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