В Сербии заявили о возможности заключения мира по Украине в 2022 году

Стороны конфликта на Украине могли заключить мир весной 2022 года на переговорах в Стамбуле, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Однако, по мнению Вулина, мирным договоренностям между Москвой и Киевом препятствовали западные страны.

«Решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — заявил замглавы правительства Сербии.

Через месяц после начала Россией военной операции на Украине в Турции начались очные переговоры между представителями Москвы и Киева. Стороны работали над предварительными условиями мирного урегулирования конфликта.

Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что представители двух стран достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Переговоры были прекращены в мае, Россия и Украина обвиняли в их срыве друг друга. Впоследствии президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила документ «на свалку истории».