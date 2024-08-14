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Политика ,  
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В Сербии увидели сходство настроений сейчас и перед Первой мировой

Вице-премьер Сербии увидел сходство настроений сейчас и перед Первой мировой

В Европе нынешние настроения похожи на те, что были перед Первой мировой войной, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — антисемитизм, сейчас — русофобия», — заявил он.

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Первая мировая война началась в 1914 году после того, сербский националист Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда — наследника австро-венгерского престола.

Президент Владимир Путин говорил, что русофобия — это один из векторов борьбы с Россией, эта идеология «ослепляет, лишает разума» носителей.

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Сербия Европа Первая мировая война
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