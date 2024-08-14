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Военная операция на Украине ,  
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Собянин рассказал о помощи Курской области продуктами и техникой

Собянин: Москва направила в Курскую область более 300 тонн продуктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Москва направила в Курскую область свыше 300 т продуктов, одежду и средства гигиены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Из Москвы в регион также передали необходимую технику.

«Московские медики оказывают помощь как поступившим в стационары столицы, так и непосредственно в области», — написал мэр города.

Москва продолжит помогать региону, подчеркнул Собянин.

Собянин рассказал об отправке людей и техники для помощи Курской области
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу в Суджанском районе Курской области, с тех пор там и в соседних Беловском и Кореневском районах идут бои и борьба с украинскими диверсантами.

Как заявил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов, украинская армия контролирует 28 населенных пунктов, По его словам, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей.

После нападения ВСУ Собянин сообщил, что столица оказывает помощь Курской области в создании пунктов временного пребывания. По словам мэра Москвы, за сутки в регионе обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тыс. человек. В работах участвовали около 1 тыс. сотрудников московского комплекса городского хозяйства, а также 345 единиц техники, отметил Собянин.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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