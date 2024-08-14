Гладков: ВСУ второй раз за сутки ударили по Шебекино БПЛА, тяжело ранен мужчина

Гладков сообщил о тяжело раненом при второй атаке БПЛА на Шебекино

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю на территории сельхозпредприятия, в результате пострадал водитель.

«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Машина получила повреждения. В ходе второй атаки осколки повредили другой грузовой автомобиль.

Ранее в результате удара дронов в Шебекино произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получила линия газоснабжения.

С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС регионального уровня с последующей возможной переквалификацией в режим ЧС федерального уровня. Решение приняли из-за ежедневных обстрелов региона со стороны Украины, ранений и гибели жителей, разрушения инфраструктуры.