Гладков сообщил о тяжело раненом при второй атаке БПЛА на Шебекино
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю на территории сельхозпредприятия, в результате пострадал водитель.
«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.
Машина получила повреждения. В ходе второй атаки осколки повредили другой грузовой автомобиль.
Ранее в результате удара дронов в Шебекино произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получила линия газоснабжения.
С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС регионального уровня с последующей возможной переквалификацией в режим ЧС федерального уровня. Решение приняли из-за ежедневных обстрелов региона со стороны Украины, ранений и гибели жителей, разрушения инфраструктуры.
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