Шебекино в Белгородской области атаковали дроны
В Шебекино Белгородской области в результате атаки дронов произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.
Гладков добавил, что в городе была повреждена линия газоснабжения.
Кроме того, в селе Устинка Белгородского района: после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.
14 августа в Белгородской области решили ввести режим ЧС регионального уровня с последующей возможной переквалификацией в режим ЧС федерального уровня. Губернатор, объясняя причины этого решения, указал на ежедневные обстрелы региона со стороны Украины, ранения и гибель жителей, разрушения домов.
В Белгородской области наряду с Курской и Брянской с 9 августа действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели для обеспечения «безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями» с украинской стороны, сообщал Национальный антитеррористический комитет.
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