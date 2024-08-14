Шебекино в Белгородской области атаковали дроны

В Шебекино Белгородской области в результате атаки дронов произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.

Гладков добавил, что в городе была повреждена линия газоснабжения.

Кроме того, в селе Устинка Белгородского района: после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.

14 августа в Белгородской области решили ввести режим ЧС регионального уровня с последующей возможной переквалификацией в режим ЧС федерального уровня. Губернатор, объясняя причины этого решения, указал на ежедневные обстрелы региона со стороны Украины, ранения и гибель жителей, разрушения домов.

В Белгородской области наряду с Курской и Брянской с 9 августа действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели для обеспечения «безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями» с украинской стороны, сообщал Национальный антитеррористический комитет.