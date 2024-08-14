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Общество ,  
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Мошенники, обманувшие Долину, звонили с Украины

ТАСС: мошенники звонили Ларисе Долиной с Украины
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Мошенники, несколько месяцев обманывавшие народную артистку России Ларису Долину, звонили ей с Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, злоумышленники представились Долиной силовиками. Они звонили ей с апреля по 25 июля и убеждали перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные деньги от продажи квартиры передать курьеру. «Известно, что мошенники звонили с территории Украины», — отметили в правоохранительных органах.

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Лариса Долина

Долина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб., а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Мошенники убедили ее, что таким образом квартира останется в ее собственности. Также певица перевела злоумышленникам около 68 млн руб. сбережений.

Утром 13 августа, по данным Baza, пятеро неизвестных пришли в жилой комплекс, где находится квартира, и заявили, что они — ее новые владельцы, а Долина должна была съехать около месяца назад. Охранники отказались пускать неизвестных в дом и вызвали полицию.

Вечером того же дня столичные полицейские задержали и арестовали 53-летнюю женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн руб., сообщили в МВД. Она оказалась курьером, который забирал у Долиной наличные деньги. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

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Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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