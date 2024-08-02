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Политика ,  
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Жителя Нижегородской области задержали за съемку видео по заданию СБУ

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, который по заданию работающих на СБУ кураторов снимал на видео военные объекты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что житель Нижегородской области, используя Telegram, инициативно установил контакт с представителем иностранной организации, которая используется службой безопасности Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Задержанный успел снять как военные объекты, так и объекты промышленности и здания органов власти.

Кроме того, мужчина расклеивал на территории региона листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК — «Государственная измена», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

Жителя Амурской области обвинили в госизмене за помощь ВСУ
Политика
Фото:ФСБ РФ

ФСБ регулярно сообщает о возбужденных в разных регионах страны делах о госизмене.

В конце июля спецслужба сообщила, что в Амурской области задержали мужчину по обвинению в государственной измене. Он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам задержанного, он переводил личные деньги для поддержки армии в украинский Нацбанк. Мужчина знал, что донаты могут быть использованы против безопасности России.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — «Госизмена». Обвиняемого заключили под стражу, расследование продолжается.

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Теги
Нижегородская область госизмена ФСБ задержание
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