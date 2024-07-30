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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Амурской области обвинили в госизмене за помощь ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники управления ФСБ по Амурской области задержали мужчину по обвинению в государственной измене, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, местный житель оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам задержанного, он переводил личные деньги для поддержки армии в украинский Нацбанк. Мужчина знал, что донаты могут быть использованы против безопасности России.

Следственный отдел управления ФС возбудил уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — госизмена. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Обвиняемого заключили под стражу, расследование продолжается.

Хабаровчанина обвинили в госизмене за выполнение заданий от ГУР Украины
Политика
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

После начала военной операции на Украине россиян периодически арестовывают по статье о госизмене. В частности, в июле в Хабаровске местного жителя обвинили в государственной измене и содействии террористической деятельности из-за выполнения заданий, полученных от разведки Украины.

Против 39-летнего хабаровчанина возбудили дело по ст. 275 и ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса. Фигурант выступает противником российского политического строя и проведения специальной военной операции на Украине, отметили в ФСБ.

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Теги
Амурская область госизмена ВСУ ФСБ Военная операция на Украине
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