Над Орловской областью сбили два беспилотника
В Орловской области сбили два украинских БПЛА, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы», — написал Клычков.
Последний раз в регионе уничтожили дрон Вооруженных сил Украины 11 августа.
В начале августа в результате попадания БПЛА в жилой дом в Орле пострадал один человек. Тогда над территорией региона сбили 17 украинских дронов. Два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.
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