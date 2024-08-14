Глава Орловской области Клычков: над регионом сбили два беспилотника

Над Орловской областью сбили два беспилотника

Фото: Минобороны России

В Орловской области сбили два украинских БПЛА, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале.

«Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы», — написал Клычков.

Последний раз в регионе уничтожили дрон Вооруженных сил Украины 11 августа.

В начале августа в результате попадания БПЛА в жилой дом в Орле пострадал один человек. Тогда над территорией региона сбили 17 украинских дронов. Два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.