Один человек пострадал при попадании дрона в жилой дом в Орле

Фото: Татьяна Поповичева / ТАСС

В результате попадания БПЛА в жилой дом в Орле пострадал один человек, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — написал он.

Ранее ночью губернатор писал, что область подвергалась атаке беспилотников с 12 часов ночи. На 2:28 мск было сбито три БПЛА. Кроме того, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, в конце июля в Орловской области в результате атаки дронов пострадала электростанция.

По данным губернатора, в Глазуновском районе области тогда сбили два беспилотника. Никто не пострадал.