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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал об атаке на два района Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм- канале. Информация о последствиях уточняется.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль.

Под обстрел попал хутор Церковный Белгородского района: повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях. Церковный обстреляли второй раз за день.

Об обстреле хутора Гладков сообщил ранее 13 августа, тогда он назвал три населенных пунктах Белгородской области, которые подверглись атакам со стороны ВСУ: село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, село Пороз Грайворонского городского округа и хутор Церковный.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Были повреждены несколько частных домов, сгорели два легковых автомобиля, повреждения получили храм, линия газоснабжения и производственный объект.

Гладков сообщил о нормализации ситуации в Краснояружском районе
Политика
Вячеслав Гладков

12 августа Гладков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании, что ситуация в приграничных районах в Белгородской области резко ухудшилась в последние дни.

По словам губернатора, за последние 2,5 года в результате обстрелов пострадали более 30 тыс. домов и квартир. Хотя 25 тыс. из них уже восстановлены, обстановка вдоль границы не дает дальше заниматься ремонтом и восстановлением.

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Вячеслав Гладков ВСУ дроны Белгородская область
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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