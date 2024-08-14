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Военная операция на Украине ,  
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Посол заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ

Посол Келин заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ
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Военная операция на Украине

Великобритания имеет значимое влияние на руководство Украины, а также занимается подготовкой украинских военных и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил «РИА Новости» посол России в Лондоне Андрей Келин.

Келин добавил, ссылаясь на Минобороны России, что из более чем 800 британцев, отправившихся воевать на Украину, были уничтожены 360.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В июле 2024 года глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что свыше 40 тыс. украинских военнослужащих завершили обучение в рамках возглавляемой Великобританией миссии Interflex.

Программа Interflex стартовала в июле 2022 года. В рамках нее украинских военнослужащих обучают законам вооруженного конфликта и обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевым навыкам, а также тактике патрулирования по стандартам британской армии.

В том же месяце британское правительство обнародовало новый пакет военной помощи Киеву, который включает 90 противотанковых ракет Brimstone, 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра, 50 небольших военных катеров, 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не способствует урегулированию конфликта, затягивает его сроки и не изменит исход.

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Андрей Келин Великобритания ВСУ Украина
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