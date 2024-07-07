Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone
Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
«Хили объявил, что Великобритания предоставит стране [Украине] новый пакет помощи», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте правительства, он будет включать:
- 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра;
- 90 противотанковых ракет Brimstone;
- 50 небольших военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
- 40 машин для разминирования;
- 10 артиллерийских орудий AS-90;
- 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;
Хили также пообещал поставить обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.
Тогда Великобритания анонсировала крупнейший в истории страны пакет военной помощи Украине на сумму £500 млн (около $620 млн).
Пакет включает 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.
Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не способствует урегулированию конфликта.