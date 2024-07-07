Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone

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Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

«Хили объявил, что Великобритания предоставит стране [Украине] новый пакет помощи», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте правительства, он будет включать:

250 тыс. боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 небольших военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин для разминирования;

10 артиллерийских орудий AS-90;

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;

Хили также пообещал поставить обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.

Тогда Великобритания анонсировала крупнейший в истории страны пакет военной помощи Украине на сумму £500 млн (около $620 млн).

Пакет включает 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не способствует урегулированию конфликта.