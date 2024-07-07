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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone

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Военная операция на Украине
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

«Хили объявил, что Великобритания предоставит стране [Украине] новый пакет помощи», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте правительства, он будет включать:

  • 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра;
  • 90 противотанковых ракет Brimstone;
  • 50 небольших военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
  • 40 машин для разминирования;
  • 10 артиллерийских орудий AS-90;
  • 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;

Хили также пообещал поставить обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.

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Тогда Великобритания анонсировала крупнейший в истории страны пакет военной помощи Украине на сумму £500 млн (около $620 млн).

Пакет включает 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не способствует урегулированию конфликта.

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Теги
Минобороны Великобритании Украина военная помощь Военная операция на Украине
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