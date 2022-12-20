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В ФСС назвали максимальный размер выплат по больничному в 2023 году

ФСС: максимальная выплата по больничному в день с 1 января составит 2,7 тыс. руб.
Фото: Christin Klose / ТАСС
Фото: Christin Klose / ТАСС

С 1 января максимальный размер выплаты по больничному листу в России вырастет до 2736 руб. в день., а за месяц (31 день) — до 84 846 руб., сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе Фонда социального страхования.

Повышенный размер выплаты за месяц касается тех, чей стаж превышает восемь лет. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 66 564 руб. в месяц, при стаже от пяти лет — 49 923 руб. в месяц.

«Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80%», — объяснили в Фонде соцстрахования.

Минимальный размер больничного рассчитывают исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), который действует в период нетрудоспособности. С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 руб. в месяц.

В 2022 году максимальный размер выплат по больничному составлял 2572 руб. в день. Если сотрудник болел 14 дней, то предельный размер пособия, на который он мог рассчитывать, составил 36 016 руб. С учетом налога в 13%, «чистыми» работник получал 31 334 руб.

С нового года единым оператором большинства пособий и пенсий станет Социальный фонд России, образовавшийся в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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Теги
Фонд социального страхования выплаты пособия социальные выплаты
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