Премьер Украины встретил сенаторов США и попросил их о ПВО и инвестициях

Киев посетили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. С украинским премьером Денисом Шмыгалем они обсудили широкий круг вопросов: от потребностей Украины в ПВО до конфискации российских активов в пользу страны

Ричард Булменталь, Денис Шмыгаль и Линдси Грэм (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блументаль прибыли в Киев и провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил чиновник в телеграм-канале.

«Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов. Проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности, имплементации реформ», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что поблагодарил США за помощь в восстановлении украинской энергетики и поднял вопрос о замороженных российских активах, которые нужно «полностью конфисковать и направить средства на неотложные нужды Украины» и ее восстановление. Также он призвал американский бизнес инвестировать «в приоритетные отрасли» украинской экономики.

Киев неоднократно просил у западных стран дополнительные поставки ПВО. В июле Вашингтон объявил о передаче Украине четырех комплексов Patriot от западных стран вдобавок к тем, что у нее уже есть. По одной системе обещали предоставить США, Румыния, Германия и Италия (она также предоставит одну систему SAMP-T).

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, отметил, что такое количество систем недостаточно. В конце июля глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал, что «Patriot будет больше», не уточнив деталей.

Россия осуждает поставки западной помощи Украине. Когда в 2022-м стало известно о передаче Киеву Patriot, президент Владимир Путин заявил, что российская армия их «пощелкает». В августе Минобороны сообщало о поражении трех пусковых установок и уничтожении радиолокационной станции AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

Истребители F-16 появились на Украине в конце июля — начале августа. Минобороны России прогнозировало, что на уничтожение западных самолетов потребуется «примерно 20 дней работы».