 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Украины встретил сенаторов США и попросил их о ПВО и инвестициях

Премьер Украины Шмыгаль попросил у прибывших в Киев американских сенаторов ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев посетили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. С украинским премьером Денисом Шмыгалем они обсудили широкий круг вопросов: от потребностей Украины в ПВО до конфискации российских активов в пользу страны
Ричард Булменталь, Денис&nbsp;Шмыгаль и Линдси Грэм
Ричард Булменталь, Денис Шмыгаль и Линдси Грэм (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блументаль прибыли в Киев и провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил чиновник в телеграм-канале.

«Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов. Проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности, имплементации реформ», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что поблагодарил США за помощь в восстановлении украинской энергетики и поднял вопрос о замороженных российских активах, которые нужно «полностью конфисковать и направить средства на неотложные нужды Украины» и ее восстановление. Также он призвал американский бизнес инвестировать «в приоритетные отрасли» украинской экономики.

Зеленский назвал недостаточными обещанные Украине системы ПВО
Политика
Владимир Зеленский

Киев неоднократно просил у западных стран дополнительные поставки ПВО. В июле Вашингтон объявил о передаче Украине четырех комплексов Patriot от западных стран вдобавок к тем, что у нее уже есть. По одной системе обещали предоставить США, Румыния, Германия и Италия (она также предоставит одну систему SAMP-T).

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, отметил, что такое количество систем недостаточно. В конце июля глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал, что «Patriot будет больше», не уточнив деталей.

Россия осуждает поставки западной помощи Украине. Когда в 2022-м стало известно о передаче Киеву Patriot, президент Владимир Путин заявил, что российская армия их «пощелкает». В августе Минобороны сообщало о поражении трех пусковых установок и уничтожении радиолокационной станции AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

Истребители F-16 появились на Украине в конце июля — начале августа. Минобороны России прогнозировало, что на уничтожение западных самолетов потребуется «примерно 20 дней работы».

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Денис Шмыгаль ПВО Линдси Грэм
Материалы по теме
Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками помощи Запада
Экономика
США объявили о новом пакете помощи для Украины
Политика
Пентагон нашел еще $2 млрд на поставки Украине из-за ошибки в расчетах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
СК рассказал о посягательстве на жизнь мирных жителей Курской областиПолитика, 17:30
Акции АЛРОСА снизились на фоне выхода отчетности за первое полугодиеИнвестиции, 17:23
FIDE наказала латвийского шахматиста за сексуальные домогательстваСпорт, 17:23
Премьер Украины встретил сенаторов США и попросил их о ПВО и инвестицияхПолитика, 17:19
Смирнов заявил о необходимости эвакуировать 180 тыс. жителейПолитика, 17:15
ЦБ резко повысил официальный курс доллара почти до 90 рублейИнвестиции, 17:13
Российский «Ланцет» поразил американскую боевую машину Stryker. ВидеоПолитика, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лукашенко предложил наказывать за оскорбление экс-президента БелоруссииПолитика, 17:04
СК назвал ответственных за атаку ВСУ в Курской областиПолитика, 17:02
Помощник в вашем мозге: как будут работать гаджеты будущегоРБК и Сбер, 16:54
SCMP узнала, что Китай признал повреждение газопровода в БалтикеПолитика, 16:47
Футболист «Тоттенхэма» извинился за употребление веселящего газаСпорт, 16:44
Сервис рекламы Google решил полностью уйти из РоссииТехнологии и медиа, 16:42
Смирнов заявил о диверсионных группах, действующих в Курской областиПолитика, 16:32