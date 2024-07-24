К тушению пожара в московской квартире привлекли вертолет Ка-32

К тушению пожара в многоэтажном доме Москвы привлекли вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 июля на юго-западе Москвы загорелась квартира на седьмом этаже одного из жилых домов на улице Молодежная. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Сначала огонь охватил 200 кв. м, но уже через 20 минут МЧС сообщило, что площадь пожара возросла до 2 тыс. кв. м. Возгорание удалось локализовать на этой площади.

По данным Shot, рядом с домом, где горит квартира, находятся несколько скорых, реанимация и пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

Спасателям удалось вызволить из горящей квартиры четырех жильцов, еще приблизительно 30 человек самостоятельно эвакуировались из горящей многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за возгорания перекрыли движение по улице Молодежная от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы.