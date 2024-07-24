 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

К тушению пожара в московской квартире привлекли вертолет Ка-32

МЧС: к тушению горящей квартиры в Москве привлекли вертолет Ка-32

К тушению пожара в многоэтажном доме Москвы привлекли вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 июля на юго-западе Москвы загорелась квартира на седьмом этаже одного из жилых домов на улице Молодежная. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Сначала огонь охватил 200 кв. м, но уже через 20 минут МЧС сообщило, что площадь пожара возросла до 2 тыс. кв. м. Возгорание удалось локализовать на этой площади.

По данным Shot, рядом с домом, где горит квартира, находятся несколько скорых, реанимация и пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка»
Общество

Спасателям удалось вызволить из горящей квартиры четырех жильцов, еще приблизительно 30 человек самостоятельно эвакуировались из горящей многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за возгорания перекрыли движение по улице Молодежная от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Пожар Москва МЧС Ка-32
Материалы по теме
В Далласе загорелась Первая баптистская церковь
Общество
В доме престарелых под Тверью произошел пожар
Общество
Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
К тушению пожара в московской квартире привлекли вертолет Ка-32 Общество, 05:11
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 04:57
Мусорный шар из КНДР приземлился на президентский комплекс в Сеуле Общество, 04:50
Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала Политика, 04:49
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства Политика, 04:19
В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры Общество, 04:01
Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках» Политика, 03:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ узнала, что при Харрис Блинкен и Салливан лишатся должностей Политика, 03:41
Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР Политика, 03:27
Антонов сообщил о прекращении диалога с США о возврате дипсобственности Политика, 03:07
Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике Общество, 02:49
Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны Общество, 02:40
В Мелитополе прогремели взрывы Политика, 02:31
Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео Общество, 02:12