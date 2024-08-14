В Курской области впервые применили устойчивый к РЭБ дрон
Устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон «Князь Вандал Новгородский» был впервые применен в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале.
«Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». Она уже зарекомендовала себя на фронте», — написал Никитин.
По его словам, дрон основан на «революционной технологии связи и управления», против которой не действуют существующие средства РЭБ.
Никитин отметил, что название дрона символично: Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.
В 2023 году на Украине впервые применили российский дрон-камикадзе «Привет-82». По словам разработчика, такой дрон также не может обнаружить радиотехника. В том же году в Свердловской области создали дрон «Упырь», собранный с применением 3D-принтера. Беспилотник предназначен в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ в приграничных районах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».
По данным властей региона на 12 августа, украинская армия контролирует 28 населенных пунктов в регионе, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей.
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