В России разработали дрон «Упырь»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Свердловской области создали дрон «Упырь», который предназначен для ударов в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС.

Первую партию FPV-беспилотников (first-person view, «вид от первого лица»), частично созданную с использованием 3D-принтеров, протестировали в зоне боевых действий. «Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных», — отметил производитель. Беспилотник предназначен в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

По словам производителей, названием дрон обязан «прекрасным русским сказкам». Сам проект по разработке беспилотника не получал поддержку от федеральных, региональных или муниципальных властей. Финансирование осуществлялось с помощью сборов в телеграм-каналах пророссийских «военкоров».

После начала военной операции на Украине в России начали разрабатывать новые виды беспилотников. В марте ТАСС сообщал о создании наземного дрона «Ежик», который предназначен для уничтожения бронетехники. В бюро «Спектр-Инжиниринг» говорили о разработке подводного дрона «Скат». Устройство предназначено для мониторинга, разведки и разминирования.