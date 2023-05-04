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В России разработали дрон «Упырь»

В России разработали FPV-дрон «Упырь» для ударов вглубь позиций противника
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Свердловской области создали дрон «Упырь», который предназначен для ударов в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС.

Первую партию FPV-беспилотников (first-person view, «вид от первого лица»), частично созданную с использованием 3D-принтеров, протестировали в зоне боевых действий. «Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных», — отметил производитель. Беспилотник предназначен в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

По словам производителей, названием дрон обязан «прекрасным русским сказкам». Сам проект по разработке беспилотника не получал поддержку от федеральных, региональных или муниципальных властей. Финансирование осуществлялось с помощью сборов в телеграм-каналах пророссийских «военкоров».

После начала военной операции на Украине в России начали разрабатывать новые виды беспилотников. В марте ТАСС сообщал о создании наземного дрона «Ежик», который предназначен для уничтожения бронетехники. В бюро «Спектр-Инжиниринг» говорили о разработке подводного дрона «Скат». Устройство предназначено для мониторинга, разведки и разминирования.

Теги
беспилотники дрон Свердловская область
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