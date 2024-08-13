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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Журналист Axios узнал о переносе визита Блинкена на Ближний Восток

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Shuji Kajiyama / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил перенести поездку на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации в регионе, сообщил в соцсети X политический корреспондент американского портала Axios Барак Равид, освещающий внешнюю политику.

«Госсекретарь Блинкен отложил свою поездку на Ближний Восток и не поедет в регион сегодня вечером (13 августа. — РБК), как планировалось, из-за неопределенности ситуации», — написал журналист со ссылкой на источники.

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Политика
Энтони Блинкен

Ранее Блинкен заявил, что конфликт на Ближнем Востоке «никто не должен обострять». По его словам, США передали это Ирану и Израилю.

Он добавил, что Вашингтон продолжит защищать Израиль от «атак террористических группировок или их спонсоров». Тем не менее в регионе должны понимать, что продолжение атак приведет к увеличению риска «опасных последствий».

31 июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Его убийство осудили власти Палестины, Ирана, России и Турции. ХАМАС и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. В МИД Ирана заявили, что Тель-Авив перешел «красную черту», поэтому Тегеран имеет право на ответные меры.

Как сообщал CNN, США обратились к Ирану с просьбой не мстить за произошедшее.

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