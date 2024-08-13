В ХАМАС заявили об ударах по Тель-Авиву

Тель-Авив, Израиль (Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press)

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, запустила снаряды в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщает организация в телеграм-канале.

«Бригады Кассама обстреливают город Тель-Авив и его пригороды двумя ракетами М90», — написали представили группировки. Атака была предпринята в ответ на военные действия Израиля в отношении мирных палестинцев, уточнили в «Бригаде».

В Армии обороны Израиля подтвердили, что со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены два снаряда. Один из них не долетел до территории страны, а другой «упал в морском пространстве в центральной части Израиля».

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю и нанесли массированные удары по территории страны. ХАМАС напал на Израиль из сектора Газа. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС. Так, 10 августа Армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров боевого крыла движения Валида ас-Суси. В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.