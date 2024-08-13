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Общество ,  
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Мужчина пострадал при столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Грузовик-тягач столкнулся с рейсовым автобусом на юге Москвы, пассажир общественного транспорта попал в больницу, сообщила столичная Госавтоинспекция.

По ее данным, ДТП произошло на Липецкой улице, в районе дома 46.

Водитель грузовика допустил столкновение с автобусом, разворачиваясь, говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве
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Фото:mosgibdd77 / Telegram

Движение в районе ДТП было ограничено, однако в настоящее время, по сведениям департамента транспорта, восстановлено полностью.

9 августа четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы в ДТП с участием автобуса и такси на юге Москвы.

В марте в районе 44–45-го километра МКАД столкнулись грузовик и автобус, после чего грузовой автомобиль загорелся. Один человек тогда погиб.

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Теги
Москва ДТП с автобусом грузовик пострадавший
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