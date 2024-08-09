Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве

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Четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы в ДТП на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла 7:30 утра на Каширском шоссе в районе дома 45 — таксист врезался в рейсовый автобус, стоявший на остановке.

«В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения», — говорится в сообщении.

В автобусе никто не пострадал, добавили в инспекции.

В аналогичном ДТП на севере Москвы в 2020 году погиб человек в такси, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В 2022 году таксист обгонял пассажирский автобус и не справился с управлением, машины столкнулись, а автобус врезался в фонарь. Тогда пострадали 12 человек, среди них два ребенка.