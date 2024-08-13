Глава войск РХБЗ заявил о вероятности наличия у Киева «грязной бомбы»
Киев может обладать «грязной бомбой» — радиологическим оружием, используемым для максимального загрязнения территории воздействия. Об этом заявил телеканалу «Звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба»... ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов.
В конце июня он сообщал, что на Украину через Польшу и Румынию продолжается ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».
«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивным и взрывчатым веществами. При подрыве взрывчатки контейнер разрушается, а ударная волна распыляет радиоактивные вещества, которые загрязняют местность на большой площади.
Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о случаях применения химического оружия в Беловском районе региона. По информации Кириллова, специалисты Минобороны и Минздрава взяли на месте происшествия пробы «в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы можно было свои претензии высказать».
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По его словам, есть «вопросы по дополнительным веществам, которые там были». Результаты изучения этих веществ также планируется передать в ОЗХО, добавил Кириллов.
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