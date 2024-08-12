На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

Буря началась накануне вечером и утром достигла уровня G3, который означает, что она может привести к перебоям в работе спутников и энергосетей

Фото: Yuri A / Peopleimages / Shutterstok

В магнитном поле Земли зафиксирована сильная магнитная буря, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (сильная, уровень G3)», — говорится в сообщении. Данные представлены за последние три часа.

За последние сутки умеренная магнитная буря (уровень G2) наблюдалась с 3:00 до 6:00, с 6:00 до 9:00 — сильная.

Какими бывают магнитные бури:

G1 — слабая буря,

G2 — средняя буря,

G3 — сильная буря,

G4 — очень сильная буря,

G5 — экстремально сильная буря.

4 августа ученые предупредили о начале магнитной бури планетарного масштаба, уровень бури достиг G3. Как объяснили они, около 11:00 по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, и планета погрузилась в солнечное вещество. Сам выброс был слабым, поэтому по ней могли ударить жгут сильного магнитного поля или остатки солнечного протуберанца, выброшенного в космос вместе с облаком, пояснили ученые.

Уровень G3 означает, что буря может привести к перебоям в работе спутников и энергосетей.

Портал «Метеовести» сообщает, что магнитная буря началась вечером 11 августа, к утру она усилилась. Буря продлится практически до конца дня. «Во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», — пишет портал.

Жители Подмосковья и других регионов центральной России минувшей ночью могли наблюдать северное сияние.