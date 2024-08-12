 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю

Буря началась накануне вечером и утром достигла уровня G3, который означает, что она может привести к перебоям в работе спутников и энергосетей
Фото: Yuri A / Peopleimages / Shutterstok
Фото: Yuri A / Peopleimages / Shutterstok

В магнитном поле Земли зафиксирована сильная магнитная буря, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (сильная, уровень G3)», — говорится в сообщении. Данные представлены за последние три часа.

Ученый рассказал о влиянии продолжающейся магнитной бури на самочувствие
Общество

За последние сутки умеренная магнитная буря (уровень G2) наблюдалась с 3:00 до 6:00, с 6:00 до 9:00 — сильная.

Какими бывают магнитные бури:
G1 — слабая буря,
G2 — средняя буря,
G3 — сильная буря,
G4 — очень сильная буря,
G5 — экстремально сильная буря.

4 августа ученые предупредили о начале магнитной бури планетарного масштаба, уровень бури достиг G3. Как объяснили они, около 11:00 по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, и планета погрузилась в солнечное вещество. Сам выброс был слабым, поэтому по ней могли ударить жгут сильного магнитного поля или остатки солнечного протуберанца, выброшенного в космос вместе с облаком, пояснили ученые.

Уровень G3 означает, что буря может привести к перебоям в работе спутников и энергосетей.

Портал «Метеовести» сообщает, что магнитная буря началась вечером 11 августа, к утру она усилилась. Буря продлится практически до конца дня. «Во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», — пишет портал.

Жители Подмосковья и других регионов центральной России минувшей ночью могли наблюдать северное сияние.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Земля магнитная буря
Материалы по теме
На Земле закончилась сильная магнитная буря
Общество
Метеорологи спрогнозировали на выходные магнитную бурю
Общество
Землян предупредили о трех днях магнитной бури
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Власти рассказали о ходе эвакуации из Краснояружского районаПолитика, 12:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 12:55
От такого кандидата лучше сразу отказаться. Что должно вас насторожитьPro, 12:53
Брокеры получили реестры успешных сделок в рамках обмена активамиИнвестиции, 12:44
Головин пропустит матч с «Барселоной» из-за травмыСпорт, 12:38
Разлив аммиака привел к эвакуации рабочих из цеха под НовосибирскомОбщество, 12:37
Экс-зам Гладкова получил пять лет и решил поехать на военную операциюПолитика, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «белые» хакеры ищут слабые места компаний и сколько это стоитPro, 12:24
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 12:20
Глава «Росатома» назвал удар по градирне ЗАЭС целенаправленной атакойПолитика, 12:13
МЧС назвало число обратившихся за выплатами переселенцев из зоны боевОбщество, 12:11
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнесаНациональные проекты, 12:11
Посольство Литвы в Москве облили красной краскойОбщество, 12:09
В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского районаПолитика, 12:07