В ряде регионов России ночью произошло сильное северное сияние. Видео
Ночью с 12 на 13 августа можно было наблюдать северное сияние в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской, Курской, Тюменской областях. На видео — сияние в Тосненском районе Ленобласти.
Северное сияние появилось из-за сильной магнитной бури, которую зафиксировали на Земле 12 августа. Астрономы институтов РАН оценили вероятность сияния в 75%. Они спрогнозировали пик сияния в столице на 21:00–22:00 мск, в Санкт-Петербурге — до 00:00 мск.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во второй половине вчерашнего дня уровень магнитной бури достиг класса G4 (сильная буря), а за ночь снизился до G1 (слабая).
«По уточненным прогнозам, в течение сегодняшнего дня возмущения геомагнитного поля сохранятся и магнитная буря слабой интенсивности продлится до вечера», — написал синоптик в телеграм-канале.
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