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В ряде регионов России ночью произошло сильное северное сияние. Видео

Синоптик связал северное сияние в некоторых регионах России с магнитной бурей

В ряде регионов России ночью произошло сильное северное сияние. Видео
Video

Ночью с 12 на 13 августа можно было наблюдать северное сияние в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской, Курской, Тюменской областях. На видео — сияние в Тосненском районе Ленобласти.

Ленинградская&nbsp;область,&nbsp;Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район
Омск
Челябинская область, г.Катав-Ивановск
Фото: Anmirsmol / Telegram
Санкт-Петербург, Парнас
Воронеж
Сестрорецк
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская&nbsp;область,&nbsp;Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район
Омск
Челябинская область, г.Катав-Ивановск
Фото: Anmirsmol / Telegram
Санкт-Петербург, Парнас
Воронеж
Сестрорецк
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район
(Фото: Astrophotoboloto / Telegram)
Ленинградская область, Тосненский район
(Фото: Astrophotoboloto / Telegram)
Омск
(Фото: Siberiancupcake / Telegram)
Челябинская область, г.Катав-Ивановск
(Фото: Van_pavel / VK)
Фото: Anmirsmol / Telegram
Санкт-Петербург, Парнас
(Фото: Krivtsova_ai / Telegram)
Воронеж
(Фото: Elena_nechaeva / VK)
Сестрорецк
(Фото: Aliseesan / Telegram)
Ленинградская область, Тосненский район
(Фото: Astrophotoboloto / Telegram)

Северное сияние появилось из-за сильной магнитной бури, которую зафиксировали на Земле 12 августа. Астрономы институтов РАН оценили вероятность сияния в 75%. Они спрогнозировали пик сияния в столице на 21:00–22:00 мск, в Санкт-Петербурге — до 00:00 мск.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во второй половине вчерашнего дня уровень магнитной бури достиг класса G4 (сильная буря), а за ночь снизился до G1 (слабая).

«По уточненным прогнозам, в течение сегодняшнего дня возмущения геомагнитного поля сохранятся и магнитная буря слабой интенсивности продлится до вечера», — написал синоптик в телеграм-канале.

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Северное сияние магнитная буря Погода
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