ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка

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Центробанк аннулировал лицензию на банковские операции у Американ Экспресс Банка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что по величине активов Американ Экспресс Банк занимал 300-е место в банковской системе России.

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Американ Экспресс Банк был зарегистрирован в России в декабре 2005 года. Учредителем банка является американская компания American Express, которой принадлежит одноименная платежная система. Она выпускала свои карты в России, однако в марте 2022 года отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки США и других стран, а затем прекратила все бизнес-операции в стране.

В мае 2024-го президент России Владимир Путин дал разрешение Американ Экспресс Банку на самоликвидацию.

Это уже второй банк за лето, у которого ЦБ отзывает лицензию. Так, в июне лицензии лишился Автоградбанк, чей главный офис находится в Татарстане. Свое решение регулятор объяснил тем, что банк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

В том числе Автоградбанк допускал нарушения требования закона по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, а также у банка были убытки.