 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс Банка

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press
Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Центробанк аннулировал лицензию на банковские операции у Американ Экспресс Банка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что по величине активов Американ Экспресс Банк занимал 300-е место в банковской системе России.

ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка
Бизнес
Фото:ao_avtogradbank / VK

Американ Экспресс Банк был зарегистрирован в России в декабре 2005 года. Учредителем банка является американская компания American Express, которой принадлежит одноименная платежная система. Она выпускала свои карты в России, однако в марте 2022 года отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки США и других стран, а затем прекратила все бизнес-операции в стране.

В мае 2024-го президент России Владимир Путин дал разрешение Американ Экспресс Банку на самоликвидацию.

Это уже второй банк за лето, у которого ЦБ отзывает лицензию. Так, в июне лицензии лишился Автоградбанк, чей главный офис находится в Татарстане. Свое решение регулятор объяснил тем, что банк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

В том числе Автоградбанк допускал нарушения требования закона по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, а также у банка были убытки.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
ЦБ Центробанк Отзыв лицензии Банки American Express
Материалы по теме
В Молдавии заблокировали сайты Промсвязьбанка
Политика
Т-банк решил открыть филиалы за рубежом
Финансы
ВТБ и Сбербанк объявили о мерах по поддержке заемщиков в Курской области
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Врио мэра Орска предупредил о закрытии одного из двух мостов из-за водыОбщество, 11:52
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Какие фишки соцсетей использовать, чтобы увлечь сотрудников работойPro, 11:41
В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала годаПолитика, 11:38
МИД Молдавии опроверг планы разместить в стране F-16 для УкраиныПолитика, 11:34
Биткоин-город в Сальвадоре получит $1,6 млрд на развитие инфраструктурыКрипто, 11:30
«Лесенка», «зеркалка» и 007: сколько стоят красивые номера в РоссииАвто, 11:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ПСБ озвучили направления для повышения эффективности НИОКР в ОПКПресс-релиз, 11:20
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации УкраинеПолитика, 11:19
Произвести впечатление и получить желаемую зарплату. Как это сделатьPro, 11:18
«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в ПарижеСпорт, 11:16
Акции ТМК снизились после публикации финансовой отчетностиИнвестиции, 11:16
Названы самые популярные районы у покупателей жилья в МосквеНедвижимость, 11:15
ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс БанкаФинансы, 11:13