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Наводнения в России ,  
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Врио мэра Орска предупредил о закрытии одного из двух мостов из-за воды

Сюжет
Наводнения в России
Фото: ArtemVorobievOrsk / Telegram
Фото: ArtemVorobievOrsk / Telegram

Один из двух мостов в Орске, который был затоплен в апреле из-за паводков и прорыва дамбы, может быть закрыт, если вода в реке Урал достигнет критического уровня. Об этом заявил врио мэра города Артем Воробьев в телеграм-канале.

По его словам, уровень воды в реке растет каждый день на несколько см и сейчас составляет 488 см. При этом сброс на Ириклинском водохранилище, откуда вода поступает в Урал, стабилен — 345 куб. м/с, отметил Воробьев.

Он призвал местных жителей быть готовыми к любому развитию событий — к открытию мостов в случае снижения уровня воды и к закрытию в случае повышения уровня.

«Мост на Никельской объездной [дороге] подлежит закрытию при повышении Урала до отметки 500 см. Все прекрасно понимают, какие проблемы возникнут, если для проезда останется один только верхний мост», — добавил врио мэра.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Весной Орск стал одним из наиболее пострадавших из-за паводка российских городов. 5 апреля там прорвало дамбу, введенную в эксплуатацию в 2010 году, затоплены оказались тысячи домов и приусадебных участков. 17 апреля в МЧС сообщили о прохождении пика паводка.

К концу мая городская межведомственная комиссия обследовала около 6,5 тыс. домов в Орске и выяснила, что из них более 43% считаются непригодными для жизни, а почти 56% — нуждающимися в капитальном ремонте. Пострадавшим пообещали выплаты.

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