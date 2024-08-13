Адмирал Моисеев: ВМФ получит две атомные подлодки до конца 2024 года

Две атомные подлодки войдут в состав ВМФ до конца 2024 года

Подводная лодка проекта 955А (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Военно-морской флот (ВМФ) России получит до конца 2024 года две атомные подводные лодки, сообщил ТАСС в ходе военно-технического форума «Армия-2024» главком флота адмирал Александр Моисеев.

Речь идет об атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А — «Борей» и многоцелевой атомной подводной лодки «Архангельск» проекта 885М — «Ясень».

Сомнений в том, что ВМФ получит их до конца 2024 года, нет, отметил Моисеев.

12 августа глава производственного объединения «Севмаш» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что обе субмарины проходят заводские ходовые испытания, «Архангельск» — с опережением графика. По словам Будниченко, обе подлодки пройдут также государственные испытания, после которых будут переданы ВМФ.

3 февраля в Северодвинске прошла церемония спуска на воду «Князя Пожарского». По словам бывшего главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, крейсер «воплотил в себе передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения».

В составе ВМФ уже есть семь атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». На разных стадиях строительства находятся крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».