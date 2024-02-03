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В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Князь Пожарский»

Минобороны: в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Князь Пожарский»

В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Церемония вывода подлодки из эллинга (сооружения для постройки) прошла в производственном объединении «Севмаш» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля, затем ракетоносец продолжил движение в наливной бассейн предприятия.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, а также представители органов власти Архангельской области, Северодвинска и «Объединенной судостроительной корпорации». «Крейсер «Князь Пожарский» воплотил в себе передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения», — сказал Евменов.

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Фото:Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

После спуска на воду крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Затем будет определена дата, когда «Князь Пожарский» будет принят в состав Военно-морского флота. Крейсер составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия, заявили в Минобороны.

В составе ВМФ уже есть семь атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». На разных стадиях строительства находятся крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Последним, в конце декабря 2023 года, в состав Военно-морского флота приняли крейсер «Император Александр III», вооруженный баллистическими ракетами «Булава». Минобороны России сообщило, что «доля современного вооружения в ядерной «триаде» доведена до 95%».

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Теги
Минобороны Северодвинск атомная подводная лодка подводная лодка «Севмаш» Объединенная судостроительная корпорация
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