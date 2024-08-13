В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
На всей территории Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 13 августа угрозу атаки дронов также объявили в Курской области.
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