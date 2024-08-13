 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.

В Курской области объявили опасность атаки дронов
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 13 августа угрозу атаки дронов также объявили в Курской области.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Воронежская область беспилотники
Материалы по теме
В Курской области объявили опасность атаки дронов
Политика
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Политика
В Курской области сбили восемь украинских ракет и беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
В работе Telegram произошел сбойТехнологии и медиа, 02:38
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 02:25
Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистовПолитика, 02:04
Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгодаОбщество, 01:47
В Курской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:32
Белый дом отверг причастность США к отставке премьера БангладешПолитика, 01:26
В Екатеринбурге произошел взрывОбщество, 01:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с ТрампомПолитика, 00:53
В США освободили под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянинаПолитика, 00:41
Два золота в Гонконге по цене 40 в США. Сколько платят призерам ОлимпиадыСпорт, 00:00
Разрыв между биржевым и внебиржевым курсами юаня в России резко выросФинансы, 00:00
Сенатор Грэм предложил Киеву нанимать в пилоты F-16 пенсионеров из СШАПолитика, 12 авг, 23:59
В Турции мужчина с ножом и топором напал на людей в мечетиОбщество, 12 авг, 23:55
Украинцы начали выводить сбережения из гривныФинансы, 12 авг, 23:38