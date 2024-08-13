В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

На всей территории Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 13 августа угрозу атаки дронов также объявили в Курской области.