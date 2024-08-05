Захарова заявила о сенсационных деталях в деле о покушении на Трампа
Новые подробности в расследовании дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа переходят из разряда интригующих «в рубрику сенсационных», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она написала об этом в телеграм-канале в комментарии к статье The New York Times (NYT) от 28 июля. Американская газета тогда опубликовала скриншоты переписки местных силовиков, присутствовавших на месте в день стрельбы. По данным этого чата, один из контрснайперов впервые заметил стрелка — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — примерно за 100 минут до нападения и отправил сообщение двум коллегам о его присутствии.
После этого другой контрснайпер прислал фотографии Крукса местным сотрудникам правоохранительных органов и сообщил, что видел его с дальномером, смотрящим в сторону сцены, на которой выступал Трамп. «К вашему сведению. Если хотите предупредить снайперов Секретной службы, чтобы они были начеку», — написал он.
NYT также сообщила, что накануне покушения Секретная служба исключила здание, с которого Крукс открыл стрельбу по экс-президенту, из «внутреннего периметра безопасности».
Захарова, комментируя статью, раскритиковала Секретную службу и власти США.
«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США», — написала она.
Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал экс-президент. Один человек погиб, еще двое пострадали, сам Трамп получил ранение правого уха.
Глава Секретной службы Кимберли Читл позднее взяла на себя ответственность за попытку покушения и ушла в отставку.
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