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Выборы президента США ,  
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Захарова заявила о сенсационных деталях в деле о покушении на Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Новые подробности в расследовании дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа переходят из разряда интригующих «в рубрику сенсационных», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она написала об этом в телеграм-канале в комментарии к статье The New York Times (NYT) от 28 июля. Американская газета тогда опубликовала скриншоты переписки местных силовиков, присутствовавших на месте в день стрельбы. По данным этого чата, один из контрснайперов впервые заметил стрелка — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — примерно за 100 минут до нападения и отправил сообщение двум коллегам о его присутствии.

После этого другой контрснайпер прислал фотографии Крукса местным сотрудникам правоохранительных органов и сообщил, что видел его с дальномером, смотрящим в сторону сцены, на которой выступал Трамп. «К вашему сведению. Если хотите предупредить снайперов Секретной службы, чтобы они были начеку», — написал он.

NYT также сообщила, что накануне покушения Секретная служба исключила здание, с которого Крукс открыл стрельбу по экс-президенту, из «внутреннего периметра безопасности».

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Политика
Дональд Трамп (в центре)

Захарова, комментируя статью, раскритиковала Секретную службу и власти США.

«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США», — написала она.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал экс-президент. Один человек погиб, еще двое пострадали, сам Трамп получил ранение правого уха.

Глава Секретной службы Кимберли Читл позднее взяла на себя ответственность за попытку покушения и ушла в отставку.

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Персоны
Мария Захарова МИД покушение Дональд Трамп США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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