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Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма, сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

«Срок содержания Удальцова под стражей продлен до 15 ноября», — передает ее слова «Интерфакс».

Защита намерена обжаловать решение суда.

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Политика
Сергей Удальцов

Удальцова арестовали 12 января, а уголовное дело возбудили 15 декабря 2023 года. 11 января дома у политика прошел обыск, после чего его отвезли на допрос в Следственный комитет.

На заседании суда Удальцов пояснил, что дело против него завели из-за постов «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». Речь идет об участниках марксистского кружка, среди которых — депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Участников уфимского марксистского кружка обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Процесс над фигурантами проходит в Екатеринбурге.

Удальцов — основатель «Левого фронта». Летом 2014 года его приговорили четырем с половиной годам колонии по «болотному делу». На свободу он вышел летом 2017-го. В декабре 2023 года Удальцова задержали за проведение акции на Красной площади по случаю дня рождения Иосифа Сталина.

Жена Удальцова Анастасия — депутат Госдумы от фракции КПРФ. Мандат к ней перешел в 2022 году от экс-депутата Валерия Рашкина, который лишился его после уголовного дела о незаконной охоте.

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Теги
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