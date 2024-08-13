Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма, сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

«Срок содержания Удальцова под стражей продлен до 15 ноября», — передает ее слова «Интерфакс».

Защита намерена обжаловать решение суда.

Удальцова арестовали 12 января, а уголовное дело возбудили 15 декабря 2023 года. 11 января дома у политика прошел обыск, после чего его отвезли на допрос в Следственный комитет.

На заседании суда Удальцов пояснил, что дело против него завели из-за постов «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». Речь идет об участниках марксистского кружка, среди которых — депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Участников уфимского марксистского кружка обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Процесс над фигурантами проходит в Екатеринбурге.

Удальцов — основатель «Левого фронта». Летом 2014 года его приговорили четырем с половиной годам колонии по «болотному делу». На свободу он вышел летом 2017-го. В декабре 2023 года Удальцова задержали за проведение акции на Красной площади по случаю дня рождения Иосифа Сталина.

Жена Удальцова Анастасия — депутат Госдумы от фракции КПРФ. Мандат к ней перешел в 2022 году от экс-депутата Валерия Рашкина, который лишился его после уголовного дела о незаконной охоте.