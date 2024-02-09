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Сергея Удальцова внесли в список террористов и экстремистов

Сергея Удальцова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.

Удальцов был арестован 12 января по делу об оправдании терроризма, которое возбудили 15 декабря 2023 года. 11 января дома у политика прошел обыск, после чего его отвезли на допрос в Следственный комитет.

Координатор «Левого фронта» связал свой арест с постами «в поддержку ребят из Уфы» и не признал вину. Политик говорил об участниках марксистского кружка, в который, в частности, входил депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин (внесен в перечень террористов и экстремистов). Участников этого кружка арестовали по делу об организации террористического сообщества в марте 2022 года.

Удальцова арестовали по делу о постах в поддержку марксистов
Политика
Сергей Удальцов

Удальцов — основатель социалистического движения «Левый фронт». Летом 2014 года его приговорили четырем с половиной годам колонии по «болотному делу». На свободу он вышел летом 2017-го. В декабре 2023 года Удальцова задержали за проведение акции на Красной площади по случаю дня рождения Иосифа Сталина.

Жена Удальцова Анастасия — депутат Госдумы от фракции КПРФ. Мандат к ней перешел в 2022 году от экс-депутата Валерия Рашкина, который лишился его после уголовного дела о незаконной охоте.

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