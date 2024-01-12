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Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма

Удальцов: дело против меня завели из-за постов об арестованных в Уфе марксистах
Удальцов, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщил, что дело против него завели за поддержку арестованных в Уфе членов марксистского кружка, которых обвиняют в терроризме. Их он называл «политзаключенными»
Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уголовное дело об оправдании терроризма на координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова было возбуждено из-за его постов в защиту членов уфимского марксистского кружка, которых обвинили в терроризме. Об этом политик заявил на заседании Басманного суда при рассмотрении вопроса о его аресте, передает ТАСС.

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — объяснил Удальцов.

«РИА Новости» пишет, что следователь подал ходатайство о том, чтобы закрыть процесс от публики на основании того, что обосновывающие арест документы представляют охраняемую законом тайну. Судья удовлетворил требование.

Участников уфимского марксистского кружка обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Среди тех, кто с марта 2022-го находится под арестом, есть депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин (внесен в перечень террористов и экстремистов). Процесс над фигурантами проходит в Екатеринбурге.

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Дело против Удальцова возбудили в середине декабря прошлого года. Накануне, 11 января, ему предъявили обвинения и задержали. Следствие подало ходатайство о заключении политика под стражу. По ст. 205.2 УК, которую вменяют Удальцову, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Политик ранее был осужден по «болотному делу»: в 2011–2012 годах он был одним из лидеров протестов и в 2014-м получил четыре с половиной года колонии. Он вышел на свободу летом 2017 года. С тех пор Удальцова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов; в последний раз его задерживали в декабре 2023 года после акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина. Координатору «Левого фронта» назначили 40 часов обязательных работ.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Удальцов оправдание терроризма Уфа марксизм «Левый фронт»
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