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Политика ,  
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Белый дом отверг причастность США к отставке премьера Бангладеш

США отвергают свою причастность отставке премьера Бангладеш, и считают подобные заявления ложными, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Трансляцию вел телеканал CBNC.

Журналисты упомянули слова экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины, которые передало ее ближайшее окружение. Политик, в частности, заявила, что к ее отставке причастны американские власти. Причиной, по мнению Хасины, стал ее отказ предоставить остров Святого Мартина в Бенгальском заливе для строительства американской военной базы.

«Мы (США. — РБК) не имели к этому никакого отношения. Сообщения или слухи о том, что правительство США участвовало в этих событиях просто-напросто ложны, это неправда», — ответила Жан-Пьер.

Она также добавила, что события в стране — это «выбор народа Бангладеш».

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Шейх Хасина

В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, однако протесты продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела в Индию.

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин 5 августа провел встречу с представителями политических партий республики и гражданского общества, на которой было решено распустить парламент и сформировать временное правительство. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Теги
Бангладеш США правительство Белый дом
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